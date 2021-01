ROMA – Simone Inzaghi applaude la sua Lazio. Battuto il Parma in Coppa Italia, ora ai quarti c’è l’Atalanta. Il tecnico della Lazio, ai microfoni della Rai, ha parlato della partita e non solo: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e creato tanto, preso due pali e approcciato bene la gara. Queste non sono partite scontate, anzi, poi abbiamo fatto solo un gol. Presa una rete rivedibile perché abbiamo commesso un Advertisements Muriqi? Non dimentichiamo che non ha fatto il ritiro con noi, poi ha avuto il Covid e in nazionale si è infortunato. È in ritardo di condizione, ma si sta allenando benissimo e sta cercando di inserirsi nel migliore dei modi. Sfortunato in occasione del palo, ma poi ha fatto un gol da centravanti vero. E Lulic è la nota migliore. Sappiamo cosa ha passato, non mi aspettavo che entrasse così bene e ha anche salvato una rete sulla linea. Adesso deve ritrovare la condizione ma sono sicuro che ci darà una grande mano”.