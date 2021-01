CAGLIARI – Piegando il Cagliari a domicilio, il Benevento di Pippo Inzaghi porta a casa tre punti d’oro per la classifica. Queste le parole del tecnico sannita a Sky Sport: “Non montiamoci la testa, vogliamo la salvezza: i ragazzi stanno andando oltre ogni aspettativa. Fare partite così in trasferta, da neopromossa, su campi difficili, mi dà un’enorme soddisfazione. Sau? Per come si allenano tutti, posso scegliere ad occhi chiusi: oggi Advertisements Improta terzino destro anche se si tratta di un attaccante. Le partite si vincono con spirito e sacrificio. Fino a ora abbiamo fatto cose speciali, godiamoci questi tre punti ”. Super Pippo commenta poi il calciomercato appena iniziato: “Noi dobbiamo salvaguardare quel gruppo che ha fatto tanti record in cadetteria e che sta facendo cose incredibili in A. Abbiamo perso Letizia, che è un elemento importante: se ci saranno occasioni, il club le coglierà”.