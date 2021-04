Si rialza la Lazio, che sceglie il modo migliore per riscattare i cinque gol incassati a Napoli . I biancocelesti stendono il Milan 3-0 e continuano a rincorrere il treno Champions. Ora il ritardo dalla Juventus quarta è di 5 punti, ma la squadra di Simone Inzaghi deve ancora recuperare la partita contro il Torino: “I ragazzi sono stati bravissimi, per noi era una finale, l’ultima possibilità per restare attaccati ai primi posti. È stata una vittoria schiacciante, Donnarumma ha fatto parate che in pochi al mondo fanno”. Grande protagonista è stato Correa, protagonista di una doppietta: “È un grandissimo giocatore, quando sta bene fa la differenza soprattutto nelle grandi partite”.

Polemica

—

Insomma, la reazione c’è stata eccome: “Avevo buonissime sensazioni dopo la sconfitta strana di Napoli con episodi dubbi. Ci siamo lasciati tutto alle spalle e oggi abbiamo fatto una grande partita contro una squadra fortissima”. Netta la risposta alla domanda se fosse da annullare o meno, per un fallo di Leiva su Calhanoglu, il secondo gol di Correa: “Gli episodi di Napoli li avete commentati sicuramente meno rispetto a quanto state facendo con questo… Ero davanti alla tv (dopo Napoli, ndr) forse non stavo ancora bene e non ho sentito benissimo”. Ora tutte le partite in programma peseranno tantissimo: “Bisogna cercare di arrivare alla fine senza troppe problematiche. Dovremo essere bravi per esempio a gestire le diffide. Dobbiamo pensare che per il quinto anno consecutivo saremo in Europa, speriamo in quella più importante. Sarebbe un grandissimi obiettivo. Chi temo di più per la corsa Champions? Vedo avversarie tutte molto attrezzate”.