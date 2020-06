“Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti”, ha scritto Nicolò Zanardi, figlio di Alex in un post su Instagram. Il secondo messaggio dopo l’incidente che la Rete ha subito adottato e fatto rimbalzare. “Io questa mano non la lascio”, ha sottolineato il figlio del campione che si trova ancora in terapia intensiva, in prognosi riservata, presso l’ospedale di Siena a seguito del gravissimo incidente di venerdì scorso.

Nicolò quel post l’ha scritto intorno alle tre del mattino, forse in una notte senza sonno, in mezzo alle preoccupazioni per il padre. Per sottolineare ancora, se ce ne fosse bisogno, la volontà di lottare insieme a lui. Nella speranza di riaverlo presto al fianco. E tutta l’Italia si è stretta ancora di più intorno ad Alex, a Nicolò e alla sua famiglia.

Alex Zanardi (Ansa)

La lettera del Pontefice

Anche il Santo Pontefice ha inviato uno scritto ad Alex Zanardi. “Prego per lei. Grazie per aver dato forza a chi l’aveva perduta. La sua storia è un esempio”, scrive Francesco nella lettera apparsa sulla Gazzetta dello Sport e della quale è stato tramite don Marco Pozza.

Il post

Ora il post di Nicolò spopola sui social

Inutile dire che il messaggio e la foto carichi di amore filiale, di speranza e determinazione stanno spopolando sui social. Nicolò, insieme alla mamma Daniela e alla nonna Anna, è sempre presente all’ospedale dove il padre è ricoverato in coma indotto. “Forza papà, ti spetto, torna presto”, ha scritto ancora. I giovane e i suoi congiunti continuano a fare la spola all’ospedale dove Alex è ricoverato dopo il terribile impatto della sua handbike contro un camion.