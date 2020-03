Inizia una nuova settimana per la programmazione speciale su Supertennis, arricchita da altre nuove rubriche veramente da non perdere per gli appassionati. Un’iniziativa voluta proprio per continuare ad offrirvi lo spettacolo del grande tennis anche in questo periodo di stop forzato del circuito mondiale.

Cominciano fin dal mattino le proposte accattivanti nel palinsesto di lunedì 23 marzo, con la serie “Federer il Divino”: alle ore 11 il match dei quarti di finale del torneo di Brisbane 2016 che vede il fuoriclasse di Basilea opposto al bulgaro Grigor Dimitrov, per tanti il suo erede per stile di gioco.

Alle ore 13 spazio all’appuntamento con “ATP Story”, dedicato ad alcune delle sfide più emozionanti del tour maschile: non può essere definita altrimenti la finale del torneo di Shenzhen 2014 che vede protagonisti il britannico Andy Murray, nel turno precedente costretto a rimontare l’argentino Juan Monaco, e lo spagnolo Tommy Robredo, approdato all’ultimo atto a spese del colombiano Santiago Gilardo. Chi non ricorda come finì l’ultimo atto sul cemento cinese è il caso che non prenda impegni, almeno sino a metà pomeriggio…

La palla passa poi al circuito femminile, con la serie “WTA Story”, aperta dal match fra Serena Williams e Ana Ivanovic valido per i quarti di finale del WTA Premier di Stanford edizione 2014: riuscirà la campionessa statunitense, in quel periodo numero uno della classifica mondiale, a prendersi la rivincita con la giocatrice serba che l’ha sgambettata all’inizio di quella stagione agli Australian Open, rientrata fra le top ten proprio grazie all’affermazione nel secondo turno sul cemento californiano?

Alle ore 17.15 via a una rubrica che sicuramente attira l’interesse dei tifosi italiani, ovvero “Flavia Pennetta, Le poesie della Penna”, con in onda il confronto fra la giocatrice brindisina ed Amelie Mauresmo che ad Orleans apre la sfida di Fed Cup fra Italia e Francia nel 2009, nel periodo d’oro dell’ItalTennis al femminile.

Sempre il Tricolore è al centro dell’appuntamento dal titolo “Davis azzurra”, in programma alle ore 18.30: faremo un salto indietro di quasi venticinque anni, al febbraio 1996, quando fra i marmi del Foro Italico nella terza e decisiva giornata del confronto con la Russia Andrea Gaudenzi sfida un campione come Yevgeny Kafelnikov, numero 3 del mondo.

A proposito di campioni, la prima serata non può che essere riservata a uno dei tennisti che sta scrivendo la storia di questo sport: alle ore 21 occhi puntati quindi su “Djokovic, l’Inossidabile” con il testa a testa fra Nole e un’altra stella del firmamento tennistico quale Rafa Nadal nella finale della prima ATP Cup, fra Serbia e Spagna, lo scorso gennaio a Sydney.

Per chiudere in bellezza la giornata il palinsesto di SuperTennis presenta alle ore 22.45 “Wta Miami Story”, appuntamento quotidiano dedicato al torneo Premier Mandatory femminile della Florida, quest’anno purtroppo annullato per via della pandemia da coronavirus: l’incontro valido per il terzo turno dell’edizione 2013 vede contendersi un posto negli ottavi l’azzurra Roberta Vinci e la spagnola Carla Suarez Navarro, prima di questo incrocio mai sconfitta dalla tarantina.

