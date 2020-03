L’emergenza Coronavirus ci costringe a restare responsabilmente a casa per evitare il dilagare del contagio?

SuperTennis offre a tutti gli appassionati l’opportunità di attendere la normale ripresa di tutte le nostre attività riscoprendo i campioni più amati o scoprendo del tutto alcune delle nuove stelle che hanno conquistato il centro della ribalta negli ultimi mesi.

Ad ogni ora del giorno corrisponde l’appuntamento con un grande match giocato da un super personaggio del circus tennistico. E l’intera programmazione sarà riproposta per intero nel corso della notte e della mattina successiva.

Tra gli appuntamenti di oggi da non perdere, alle ore 11, la finale di Basilea del 2015 tra Roger Federer e Rafael Nadal, una della rivalità storiche del tennis: i due campioni si sono affrontatati 40 volte in carriera con l maiorchino che conduce 24-16.

In serata, alle ore 21, ecco il duello tra il numero uno Novak Djokovic e il Next Gen canadese Denis Shapovalov.

Ecco il palinsesto completo di domenica 29 marzo:

11.00 – FEDERER IL DIVINO – Federer c. Nadal (Basilea 2015)

13.00 – ATP STORY – Murray c. Raonic (Queen’s 2016)

14.45 – WTA STORY – Andreescu vs Osaka (Pechino 2019)

17.00 – FLAVIA PENNETTA, Le poesie della Penna – Radwanska c. Pennetta

18.45 – DAVIS AZZURRA – Pella c. Fognini (Coppa Davis 2017)

21.00 – DJOKOVIC, L’INOSSIDABILE – Djokovic c. Shapovalov (ATP Cup 2020)

23.15 – WTA MIAMI STORY – Azarenka c. Pennetta (Miami 2015)