Sebastian Vettel ci scherza su e dribbla una domanda scivolosa durante la conferenza stampa ufficiale per il GP F1 di Imola. Verso la fine, gli chiedono, con un pizzico di sarcasmo, se è al corrente che quest'anno la Formula 1 ha cambiato la bevanda con cui festeggiare sul podio. "È uno spumante italiano, si chiama… Ferrari". E l'ex pilota della rossa: "Beh, non lo sapevo… Ho guidato una Ferrari ma non ho mai bevuto quello spumante. E al momento devo dire che con l'Aston Martin siamo lontani dal podio per pensare di assaggiarlo…".

vettel e l’inizio in salita — In Bahrain segnali negativi dall’Aston Martin, con Vettel che si è ritirato dopo un incidente: “Sì, non è stato un gran GP — ha sottolineato Vettel — però abbiamo lavorato su quanto accaduto e abbiamo reagito. C’è uno spirito ottimo nel team. Non siamo dove vorremmo essere ma stiamo crescendo passo dopo passo. In questi giorni ho lavorato al simulatore per capire come devo guidare la macchina in alcune circostanze”.

presto in battaglia? — Nel GP che ha aperto il 2021, Vettel e la sua Aston Martin sono stati lontani dalle posizioni di vertice, dove Hamilton e Verstappen hanno dato vita a un grande duello: “L’ho rivisto poi, è stato bello. Credevo che Max fosse più veloce, ma Lewis è stato più intelligente. Non aveva nulla da perdere e alla fine ha vinto, il che dimostra quanto vale. Diciamo che è più merito di Hamilton quella vittoria di quanto sia stata demerito di Verstappen”, ha spiegato Vettel, che poi ha parlato dei duelli che l’hanno emozionato in passato. “Da bambino ero un grande fan di Schumi, le battaglie con Hakkinen le ho vissute con grande intensità. In assoluto credo che la sfida Senna-Prost sia stata la più sentita di sempre ma non ero abbastanza grande. Erano epoche con maggiore intensità, maggiori risentimenti tra piloti, oggi credo sia diverso: in pista ci possono essere battaglie intense ma fuori dalla pista siamo maturati molto come atteggiamento”.

