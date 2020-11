TORINO – Il ct della nazionale Roberto Mancini, in isolamento domiciliare perché positivo al Coronavirus, ha convocato 41 calciatori in vista dell’amichevole con l’Estonia di mercoledì 11 novembre e degli ultimi due impegni di Nations League con Polonia e Bosnia-Erzegovina, in programma il 15 e 18 novembre: prima chiamata per il centrocampista dell’Atalanta Matteo Pessina e per il difensore del Milan Davide Calabria, che aveva partecipato a Advertisements Roberto Soriano. Ritrovano la nazionale anche Domenico Criscito (ottobre 2018) e Pietro Pellegri, convocato per la prima e unica volta nel settembre 2018. Tra i convocati anche gli juventini Bonucci, Bernardeschi, Chiesa e i calciatori del Torino Sirigu e Belotti.

Nazionale, i 41 convocati da Mancini

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan)**, Alex Meret (Napoli)**, Salvatore Sirigu (Torino).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio)*, Cristiano Biraghi (Fiorentina)*, Leonardo Bonucci (Juventus)**, Davide Calabria (Milan), Domenico Criscito (Genoa)*, Danilo D’Ambrosio (Inter)*, Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain)**, Gianluca Mancini (Roma)*, Angelo Obinze Ogbonna (West Ham), Luca Pellegrini (Genoa)*, Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma)*.

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter)*, Gaetano Castrovilli (Fiorentina)*, Bryan Cristante (Roma)*, Roberto Gagliardini (Inter)*, Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo)*, Lorenzo Pellegrini (Roma)*, Matteo Pessina (Atalanta), Roberto Soriano (Bologna), Sandro Tonali (Milan).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo)*, Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo)*, Federico Chiesa (Juventus)**, Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio)*, Lorenzo Insigne (Napoli)**, Moise Bioty Kean (Paris Saint Germain)**, Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Pietro Pellegri (Monaco).

Advertisements

* risponderanno alla convocazione in accordo e nei tempi concordati con le autorità sanitarie competenti.

**sono autorizzati a raggiungere il raduno martedì 10 novembre entro le ore 22.

Fonte tuttosport.com

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram