TORINO – Sono dunque l’ Italia e il Belgio le due nazioni che raggiungono Francia e Spagna alle Final Four di Nations League , in programma ad ottobre 2021 proprio in territorio italiano grazie al successo dei ragazzi di Mancini nel Gruppo 1. Queste le quattro formazioni che avranno l’onore di giocarsi il titolo nella fase finale, con il sorteggio previsto per il 3 dicembre: le semifinali si

League B, salutano Turchia e Slovacchia

Saranno Austria, Repubblica Ceca, Ungheria e il Galles di un ritrovato Gareth Bale ad accedere alla massima serie della Nations League, mentre salutano la League B e sprofondano in League C l’Irlanda del Nord e la Bulgaria. Ad abbandonare la seconda serie anche la Turchia di Demiral e la Slovacchia di Skriniar.

League C, festa Reja con l’Albania

Il tecnico italiano Edy Reja vince il girone con l’Albania e strappa un pass per la League B, stessa soddisfazione per l’Armenia, capace di conquistare il primo posto anche senza la sua stella Mkhitaryan, il Montenegro e la Slovenia di Josip Ilicic. Dovranno invece affrontare i playout per non scendere in D Cipro, Estonia, Kazakistan e Moldavia, due di loro faranno spazio a Faroe e Gibilterra entrambi vincitrici del proprio girone nell’ultima serie della Nations League.