COVERCIANO – Esclusi dalla lista dei convocati i giocatori della Roma, che non potranno partecipare agli ultimi tre impegni del 2020 della Nazionale . Erano stati inseriti nella lista del ct Roberto Mancini , poi è arrivato il cambio di programma a seguito delle ulteriori positività riscontrate in questi giorni nel club giallorosso. Una di queste riguarda Lorenzo Pellegrini , che proprio ieri sera ha comunicato di essere stato contagiato.

Intanto gli altri convocati stanno continuando ad arrivare alla spicciolata nel Centro Tecnico Federale di Coverciano. Ieri sera si sono aggregati D’Ambrosio e Romagnoli, oggi è toccato al capodelegazione Vialli ed entro le 24 sono attesi Donnarumma, Meret, Bonucci, Florenzi, Jorginho, Insigne, Kean, Ferrari, Berardi e Locatelli. Atteso per domani l’arrivo del team manager Oriali, restano ancora da definire le situazioni di Acerbi, Chiesa e Barella di raggiungere la Nazionale, stesso discorso per Castrovilli e Biraghi della Fiorentina: per loro non è ancora arrivato il via libera delle autorità sanitarie competenti.