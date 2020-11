FIRENZE – Allenamento a Coverciano per la nazionale italiana in vista dell’amichevole con l’Estonia di mercoledì a Firenze e dei due incontri di Nations League contro Polonia e Bosnia-Erzegovina. Assenti Criscito e Caputo per problemi muscolari: l’esperto difensore del Genoa ha lasciato il ritiro azzurro, mentre l’attaccante del Sassuolo non potrà rispondere alla convocazione per un problema agli adduttori. La seduta di allenamento è stata diretta

Advertisements

dal vice ct, che mercoledì siederà sulla panchina dell’Italia al posto di, in isolamento a causa del Coronavirus.

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram