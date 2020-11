Anche Bernardeschi in gol

Al Franchi è andato tutto come da copione. L’Italia ha fatto valere la maggiore qualità tecnica, imponendo il suo gioco e schiacciando nella propria metà campo un’Estonia che soltanto in un’occasione ha spaventato la porta di Sirigu. Il vantaggio è arrivato a ridosso del quarto d’ora con un gran bel gol di Grifo, oggi schierato nel tridente insieme a Bernardeschi e Lasagna e protagonista di un destro a giro di prima intenzione che ha fulminato il portiere avversario, mentre il raddoppio lo ha firmato il jolly bianconero al 27’ grazie a un’azione personale partita dall’esterno e finalizzata con un mancino sul primo palo.

Pessina debutta in azzurro

Tanti i cambi effettuati da Evani nel corso della ripresa, un modo per provare nuove soluzioni tattiche regalando ad alcuni giocatori – come Pessina, Pellegri, Luca Pellegrini e Calabria che si sono aggiunti al titolare Bastoni – il debutto assoluto in azzurro. Il tris è stato ancora una volta opera di Grifo, sicuramente il migliore in campo della serata, con il calcio di rigore trasformato al 75’ per il fallo in area su Gagliardini. Nel finale dentro anche El Shaarawy, subito vicino al gol, poi arrivato con il penalty di Orsolini. Adesso per Evani e Mancini sarà tempo di studiare nel dettaglio le ultime due sfide di Nations League: domenica arriva la Polonia, mercoledì prossimo si andrà in Bosnia.