REGGIO EMILIA – Chicco Evani guiderà ancora l’Italia a causa della positività al Covid-19 del ct Mancini. Il vice allenatore della Nazionale ha parlato alla vigilia della sfida di domani di Nations League contro la Polonia a Reggio Emilia: “ Numericamente siamo pochi ma non mi preoccupa più di tanto, bisogna sempre fare i conti con chi c’è. Questo è un gruppo che proprio nelle difficoltà si fortifica Advertisements “. Qualche dubbio in difesa per il sostituto di Bonucci indisponibile. “Bastoni o Romagnoli? C’è il dubbio sulla scelta su chi far partire. Bastoni nonostante l’età ha una grande esperienza. Non credo sia questa una problematica“, ha aggiunto. “C’è il rischio di rimpiangere la partita di Danzica? Purtroppo le partite non sempre riesci a vincerle nonostante si sia padroni del campo. Speriamo di essere domani superiore nel gioco e possibilmente di fare qualche gol in più di loro“, ha concluso.

Fonte tuttosport.com

