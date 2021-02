ROMA – Nella terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2021, L’Italia affronterà la nazionale irlandese allo stadio Olimpico di Roma. Il ct azzurro Franco Smith, dopo le sconfitte con Francia e Inghilterra carica i suoi: “Quella di domani sarà una battaglia contro una squadra piena di voglia. Noi siamo ben preparati per questo incontro e ogni settimana il lavoro fatto qui in allenamento migliora giorno dopo giorno. Entriamo Advertisements . Poi il tecnico azzurro analizza il gioco dei suoi: “Nel nostro gioco ci sono due fasi che vanno evidenziate: gioco con palla in mano in attacco e senza palla in mano in difesa. Proviamo a concretizzare maggiormente tutte le azioni che creiamo per aumentare la pressione sulla squadra avversaria. Vogliamo essere piu’ imprevedibili in attacco e i giocatori sono in linea con questa mentalità”.