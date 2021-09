Vincere alla prima uscita da campione per l’Italia non è semplice e dopo i 6 trionfi tra Mondiali ed Europei è successo solo nel 1938 (2-0 alla Svizzera) e nel 1968 (1-0 in Galles). Per il resto solo delusioni. Dopo il Mondiale 1934 l’Italia perse in Inghilterra 3-2; nel 1982 1-0 con la Svizzera; nel 2006 2-0 con la Croazia.