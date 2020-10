“Le cinque sostituzioni? Ci incasinano un po’ di più”. Roberto Mancini scherza a Radiorai sulla nuova regola Uefa che autorizza anche per la Nations League, in questa fase di emergenza Covid, altri due cambi durante la partita, in aggiunta ai tre canonici. Ma il commissario tecnico, a poche ore da Italia-Olanda, spiega anche che in effetti questa situazione transitoria può alterare in parte la strategia tattica: “In questa fase, con tante gare ravvicinate, le cinque sostituzioni vanno bene. Certo che di solito se ne fanno tre e sappiamo come regolarci. Con cinque è un po’ diverso”.

Stasera a Bergamo (la delegazione azzurra composta da Mancini, Vialli e Oriali ha reso omaggio al cimitero alle vittime del coronavirus) ci saranno modifiche rispetto alla formazione di domenica con la Polonia – sicuro il ritorno di Immobile centravanti, probabile la rotazione di trequarti della difesa (dentro D’Ambrosio a destra, Chiellini al centro accanto a Bonucci e Spinazzola a sinistra), possibile in avanti a destra il ballottaggio Chiesa-Berardi. Il ct non si sbilancia, confermando comunque che l’opportunità di non affaticare troppo i giocatori, col campionato che incombe e con il derby di sabato che attende l’interista Barella, non può superare la soglia dello stravolgimento degli undici di partenza: “Lo si può fare nelle amichevoli, non nelle partite ufficiali”. A centrocampo sta comunque scalando le gerarchie Locatelli, ufficialmente in corsa per un posto tra i 23 all’Europeo: “Era già molto bravo da giovanissimo e migliora sempre di più. Merita di stare qui”.

La vittoria con l’Olanda, che segue gli azzurri nel ranking Fifa, dato anche il pareggio tra Germania e Svizzera a loro volta dietro nel ranking, potrebbe consolidare la posizione della Nazionale come testa di serie al sorteggio delle qualificazioni per il Mondiale e il primato nel girone 1 della Nations con vista sulla Final Four: “È così, ma tutte le partite sono difficili. La Spagna ha appena perso in Ucraina”.Fonte www.repubblica.it

