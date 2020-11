L’Italia, dopo Zaccagni, perde anche Pietro Pellegri che non sarà a disposizione di Evani per le partite di Nations League contro Polonia (domenica 15) e Bosnia (mercoledì 18 novembre). L’attaccante del Monaco lascia il ritiro di Coverciano e torna in Francia, dal suo club, per gli esami e le cure del caso. Non è ancora stato rivelato il tipo d’infortunio di Pellegri, anche se il giocatore è ormai

Advertisements

abituato ai continui problemi fisici. Contro l’Estonia Alberigo Evani lo ha lanciato nel secondo tempo per fargli disputare uno spezzone della partita.

Juve e Atalanta svantaggiate dalle nazionali: ecco il motivo

Advertisements

Fonte tuttosport.com

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram