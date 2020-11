A guidare l’Italia nel match di Nations League contro la Polonia, in programma domenica sera a Reggio Emilia, sarà nuovamente Evani. Il ct Mancini è risultato ancora positivo al Coronavirus e sta proseguendo il proprio isolamento fiduciario nella residenza di Roma. Al gruppo degli Azzurri che ha lasciato Firenze non dovrebbe unirsi – secondo quanto filtra dalla nazionale – neanche Ciro Immobile. Non c’è stata l’ufficializzazione sugli

Advertisements

esiti dei nuovi test, ma è evidente che non vi è ancora l’ok dalle autorità sanitarie.

Kean lascia il ritiro e Bonucci si allena a parte

Advertisements

Fonte tuttosport.com

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram