Tre partite, tre 2-0, nove punti. Non poteva iniziare meglio l’avventura dell’Italia di Mancini verso Qatar 2022, anche se le vittorie contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania lasciano messaggi diversi, al di là del valore delle avversarie, modesto in tutti i casi. Se gli Azzurri avevano convinto per almeno 45’ nella prima partita, sono stati meno brillanti nelle altre due recite, soprattutto stasera. Nonostante il 2-0 finale. Un primo tempo più che mediocre, una ripresa più brillante ma con troppi gol sciupati, in primis da un Immobile in serata pessima, a cui non basta il rigore segnato al 94’ per salvare la sua partita. E c’è voluta anche una parata di Donnarumma per impedire il pari di una squadra attenta nel difendersi ma di una modestia assoluta per certi contesti.

