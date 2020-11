FIRENZE – Niente riposo per l’Italia dopo il successo contro la Polonia in Nations League. Gli azzurri sono impegnati mercoledì nella trasferta a Sarajevo contro la Bosnia: una vittoria regalerebbe alla Nazionale italiana il biglietto per la Final Four da giocare in Italia. Roberto Mancini, ancora alle prese col Coronavirus a cui è risultato positivo dieci giorni fa, non potrà accompagnare i suoi ragazzi:. A guidare

l’Italia ci sarà ancora il vice: esercizi atletici di scarico in palestra per i titolari in campo ieri sera, lavoro tecnico-tattico per tutti gli altri.