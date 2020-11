Traguardo raggiunto con un turno d’anticipo. L’Italia U21 ha battuto per 4-0 il Lussemburgo e si è qualificata aritmeticamente al prossimo Europeo di categoria in Ungheria e Slovenia. Missione compiuta con due gol per tempo: prima la doppietta di Scamacca e poi le reti di Pinamonti e Marchizza. Buone notizie anche dai giocatori entrati a gara in corso, come l’attaccante dell’Inter autore del tris e Frabotta. La

gara contro ladi mercoledì sarà soltanto una formalità.

Lussemburgo-Italia U21 0-4: tabellino e statistiche

In campo solo l’Italia

Scamacca e gli Azzurrini hanno reso il compito più agevole del previsto. L’attaccante del Genoa, titolare accanto a Sottil nel 3-5-2 di Nicolato, ha messo il risultato in cassaforte già nella prima mezz’ora siglando la doppietta (14’ e 28’) che ha spento ogni velleità del povero Lussemburgo, schiacciato dalla percentuale bulgara di possesso palla italiano. La prima rete è arrivata con un facile destro sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la seconda con un colpo di testa su assist dalla destra di Bellanova. La ripresa è proseguita con l’ulteriore show della Nazionale: tris del neoentrato Pinamonti (56’) e poker al 66’ di Marchizza che ha festeggiato la prima firma in Under 21 e la qualificazione aritmetica al prossimo Europeo.

