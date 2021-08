Da Gonzalez a Torreira, passando per Nastasic, Maleh ed Odriozola. In attesa, dopo la gara con il Torino domani, di dare l’assalto a un ultimo tassello. L’esterno offensivo, con Berardi prima scelta. Il mercato viola ha dato nuove speranze ai tifosi e appagato la voglia di crescita di Italiano. “Son contento di avere giocatori così bravi, significa che mi sono meritato l’opportunità di allenarli e ottenere soddisfazioni insieme a loro – dice il tecnico -. Se questo aumenta le pressioni, son felice. L’allenatore vive di pressioni. A tutti piace competere, farlo con i giocatori di valore aiuta a vincere. Anzi, se negli ultimi giorni arriverà un altro rinforzo, ancora meglio. Ma questa è già una squadra che ha grandi valori tecnici e umani”.

torino

—

Prima però il campo. Al Franchi arrivano i granata. “Hanno fatto un gran secondo tempo con l’Atalanta, verranno qui per aggredirci, lavorare sulle palle sporche, ma anche per giocare il pallone. Juric sa lavorare in tutte le fasi. Il Toro è una signora squadra con un grande allenatore, dovremo farci trovare pronti. Belotti cerca il 100° gol? Dalla prossima spero lo faccia. Noi vogliamo sfruttare il fattore campo, tenere il pallone e provare a comandare il gioco davanti ai nostri tifosi. La gente è con noi, vede il nostro impegno e ci supporta”. La sconfitta con la Roma non gli è andata ancora giù: “Abbiamo avuto a lungo il controllo del gioco e dopo il pareggio ho pensato che avremmo potuto vincerla. Loro sono forti e molto concreti, a noi è mancata la convinzione di quanto siamo forti. Lì dobbiamo lavorare perché con più consapevolezza potevamo vincere. Siamo la Fiorentina, abbiamo qualità e tante doti. Certo preparare la gara per un mese e mezzo e rimanere in 10 dopo 17 minuti…”.