ROMA – “ Abbiamo una squadra molto giovane con una età media di poco superiore ai 24 anni. Spaventarmi? C’è bisogno di coraggio e dare l’esempio. Questa è una squadra in costruzione e i giovani di qualità devono fare esperienza anche in campo. E’ così che possiamo arrivare a raggiungere l’obiettivo che tutti ci siamo preposti. Non sono tornato in Italia per fare la comparsa o per partecipare: voglio Advertisements “. Così Franco Smith , ct dell’Italia, alla presentazione del Sei Nazioni di rugby che vedrà l’Italia debuttare contro la Francia il 6 febbraio all’Olimpico. Oltre al capo allenatore della Nazionale e al capitano azzurro Luca Bigi, sono intervenuti Alfredo Gavazzi, presidente della Federazione Italiana Rugby, Giovanni Malagò , presidente del Coni, Virginia Raggi , sindaco di Roma, Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, ed Alessandro Araimo, amministratore delegato di Discovery Italia.

Sei Nazioni, i raduni dell’Italia

Advertisements

Italrugby, le parole di Bigi

Luca Bigi, capitano dell’Italrugby, ha dichiarato: “E’ una sensazione speciale essere qui per il secondo anno consecutivo in una cornice come quella del Salone d’Onore del Coni. Durante la Nations Cup si è creato un gruppo molto unito e non vedo l’ora di poter riprendere a lavorare insieme ai miei compagni in raduno. Essere tra gli atleti anagraficamente più ‘anziani’ non è un peso: è una responsabilità. Ho appreso molto nella mia carriera da atleti come Parisse, Zanni e Ghiraldini. Con Leo ho avuto l’onore di vivere insieme l’ultima finestra internazionale a Novembre: è stato un grande giocatore e leader che ha insegnato tanto a tutti”. L’Italia ha iniziato il raduno presso l’NH Vittorio Veneto e nel pomeriggio di domani è in calendario la prima seduta di allenamento presso il CPO Giulio Onesti.