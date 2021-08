Una sconfitta inaspettata. L’Italia del volley cede 3-0 alla Cina: le campionesse olimpiche uscenti, già eliminate, trovano la prima vittoria dopo tre sconfitte e complicano il percorso della nazionale. Con Li e Gong mattatrici le azzurre non reagiscono e nei soli primi due set collezionano 16 errori in attacco. Coach Mazzanti prova a sparigliare le carte con i cambi, ma il risultato è il medesimo: k.o. in una gara che valeva il primato nel girone. L’Italia resta comunque prima nel gruppo B con 9 punti. Conquistato l’accesso ai quarti con due turni d’anticipo, l’obiettivo è superare la fase a gironi in vetta per sperare in un sorteggio abbordabile. Sarà decisiva ai fini della classifica la gara con gli Stati Uniti: in programma nella notte italiana tra domenica e lunedì alle ore 4.05. I tifosi hanno già puntato la sveglia.