BERLINO (GERMANIA) – Kasia Lenhardt, ex fidanzata del difensore del Bayern Monaco Jerome Boateng, è stata trovata morta, a soli 25 anni, nel suo appartamento di Berlino. Il corpo senza vita della giovane ragazza è stato rinvenuto dagli uomini della Polizia, che ora dovranno indagare sulla vicenda. La storia d’amore tra i due si era conclusa il 2 febbraio, come testimoniato anche dal calciatore sui social: “Come è noto dai media, Advertisements .

Kasia Lenhardt, l’ultimo saluto dell’amica Sara Kulka

Divenuta famosa nel 2012 con la sua apparizione allo show televisivo Germany’s Next Top Model, la bellissima Kasia Lenhardt lascia un vuoto incolmabile nel cuore della collega modella Sara Kulka, che su i commenta: “Riposa in pace. Tu persona meravigliosa, mi manchi e mi sarebbe piaciuto dirti addio. Spero che tu trovi la tua pace ora e spero che la verità venga fuori ora, so quanto avresti voluto che fosse così. Non ti dimenticherò mai, non conosco nessuno che possa ridere come te. Condoglianze alla famiglia”.