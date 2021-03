LONDRA (Inghilterra) – Se l’aggiudica il Chelsea di Thomas Tuchel il match a Stamford Bridge contro l’Everton di Carlo Ancelotti. I blues vincono meritatamente 2-0, trascinati da un Kai Havertz in grande spolvero, e allungano il distacco in classifica dai toffees (rispettivamente 50 e 46 punti), che però hanno una partita in meno.