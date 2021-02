Chiambretti che prima di iniziare a girare quello spot è stataHa inoltre precisato di aver visto Neymar e Cristiano Ronaldo solo ed esclusivamente per via di questa collaborazione lavorativa. “Georgina? Non credo fosse gelosa”, ha precisato.

TORINO – Ospite di Piero Chiambretti a Tiki Taka Jori Delli ha parlato del suo incontro con Neymar e Cristiano Ronaldo . La modella e influencer albanese, per anni volto di Sportitalia, ha conosciuto i due grandi campioni sul set di un spot pubblicitario. Un’esperienza che risale al 2019 e che è stata importante nel curriculum di Jori, scelta come protagonista femminile del filmato. La Delli ha raccontato a

Jori Delli e l’incontro al semaforo con Cristiano Ronaldo

La 25enne ha inoltre ammesso che all’epoca era ancora fidanzata con Simone Camolese, il figlio di Giancarlo, ex allenatore di Torino e Livorno, e che dopo la fine delle riprese ha incrociato Ronaldo al semaforo. “Io ero in macchina con il mio ex mentre lui guidava la sua Rolls-Royce ed era scortato da una macchina dietro e una avanti. Mi ha sorriso”, ha confidato Jori. Qualche anno fa la Delli ha svelato di aver ricevuto delle avances via Instagram da numerosi calciatori, molti dei quali sposati e con figli. Avances alle quali la diretta interessata non ha mai ceduto. Da qualche mese l’influencer è single.