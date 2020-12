LONDRA – Anthony Joshua continua ad essere il campione mondiale dei pesi massimi. Ieri sera, l’inglese ha battutto alla terza ripresa lo sfidante Kubrat Puvlev che è andato giù ko ed ha mantenuto tutte le cinture in suo possesso. Un incontro che è servito a Joshua a conferamre la sua leadership e ad avvicinarlo a quello che potrebbe essere uno degli incontro più importanti del 2021, ovvero quello

con. Nel posto match alla Wembley Arena, il campioneha aperto la strada alla sfida contro il detentore del titolo. “Voglio battere chiunque abbia le cinture con cui voglio competere. Se quello è Tyson Fury, sarà Tyson Fury“, ha detto Joshua. Non si è fatta attendere la risposta del Gipsy King che, tramite i suoi canali social, ha raccolto il guanto di sfida alzando l’asticella: “Ti metterò ko in tre round come ho fatto con Deontay Wilder. Voglio il combattimento. Non vedo l’ora di sfidarti e metteriti ko“.