VERONA – Ancora una vittoria per il Verona di Ivan Juric, che ha regolato 3-1 il Benevento grazie ad una gran doppietta di Barak. Questo il commento del tecnico scaligero ai microfoni di Sky Sport: “A livello di punti sono stupito dalla partenza, penso che c’è ancora tanto lavoro da fare perchè la squadra è stravolta rispetto all’anno scorso. Oggi con un grande spirito hanno vinto questa partita, ma è stata veramente dura. Barak e Kalinic. Sono giocatori importanti che devono ancora trovare la miglior condizione, non è facile lavorare con tanti nuovi e fargli capire come si Advertisements Kalinic sta crescendo e può fare ancora meglio, gli manca ancora lo scatto bruciante ma ci sta dando una grande mano, peccato per la traversa che ha preso, ma sono convinto che farà un bel campionato: deve continuare a lavorare come sta facendo adesso. Barak è un giocatore utile in tante fasi e che sa stare in campo, ha tempi di inserimento, il primo che ha fatto è stato un grande gol. Lui ha avuto il Covid, oggi prende e fa due gol… devo dirgli grazie per quello che sta facendo”.

