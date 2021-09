RAMMARICO

—

“Bisogna essere sempre concentrati – prosegue Juric – non si tratta di fisico. I cambi ci danno un contributo importante, questo gruppo è formato da gente che si impegna e che ha fame. Le cinque sostituzioni ci fanno comodo perché puoi coprirti di più e hai più scelta. In questo momento però abbiamo tanti giocatori indisponibili, siamo pochi soprattutto in attacco”.