TORINO – “Lotteremo fino alla fine per il decimo scudetto consecutivo. Consapevoli delle nostre forze, in questo momento drammatico per l’industria in cui operiamo“. Andrea Agnelli, presidente della Juventus che ha chiuso il 2020 con la pesante sconfitta interna subita per mano della miglior Fiorentina della stagione, rincuora il popolo bianconero: “Chiudiamo un anno che nessuno avrebbe immaginato di vivere – scrive il numero uno del club più titolato d’Italia in una lettera inviata al

forum Vecchiasignora.com –. Il primo pensiero è diretto a tutti voi e ai vostri cari… Spero che stiate tutti bene, anche se so che non sarà così. Abbiamo perso famigliari e amici, fatichiamo sul lavoro… Tutti questi, io compreso, noi compresi. Apriamo le porte al 2021 auspicando serenità e felicità, questa volta con meno retorica del solito. Buon Natale e un abbraccio a tutte le persone cui volete bene!“.