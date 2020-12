TORINO – Lavoro mattutino al Training Center per una Juventus che, dopo tre vittorie negli ultimi otto giorni (due in campionato e una in Champions), vuole “mettere” la quarta contro l’Atalanta, ospite dei bianconeri domani, alle 18.30, all’Allianz Stadium. Mister Andrea Pirlo, che nel pomeriggio parlerà in conferenza stampa, ha diretto una sessione d’allenamento incentrata su possesso palla e focus tattico.