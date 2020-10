TORINO – La Juventus non cerca l’alibi delle assenze pesanti per giustificare il momento di difficoltà, però se hai Cristiano Ronaldo, Giorgio Chiellini e Matthijs de Ligt contemporaneamente in infermeria, è comprensibile che vengono a mancare tre punti di riferimento imprescindibili per la squadra. Con loro in campo probabilmente la sfida contro il Barcellona si sarebbe incanalata in un’altra direzione: non potendo avere la controprova, per il momento Andrea Pirlo si accontenta di poter riabbracciare presto i due difensori e CR7.

