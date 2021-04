Ci sono testi che non tramontano mai. Antonello Venditti cantava trent’anni fa che “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, e Adriano Galliani prendeva in prestito questa frase spesso e volentieri nei gloriosi anni rossoneri. Moise Kean ha lasciato Torino due estati fa per iniziare la nuova vita all’Everton, un anno dopo è passato al Psg in prestito, ma tra pochi mesi da Parigi potrebbe riattraversare le Alpi per riaccasarsi all’ombra della Mole.

