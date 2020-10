Ronald Koeman volerà a Torino con soltanto due centrali di ruolo. Il tecnico del Barcellona ha diramato la lista dei convocati per la super sfida di Champions contro la Juve: come previsto, oltre allo squalificato Piqué, non ci saranno gli infortunati Ter Stegen, Umtiti e Coutinho. Si sperava almeno di recuperare il giovane Oscar Mingueza, ma il problema al bicipite femorale della gamba sinistra non gli permetterà di prendere parte al match. Presente Miralem Pjanic, che farà così ritorno per la prima volta all’Allianz Stadium.

Occhio a Messi leone ferito

Barcellona, i convocati di Koeman

Portieri: Neto,

Iñaki Peña, Arnau Tenas

Difensori: Sergi Roberto, Dest, Lenglet, Araujo, Junior

Centrocampisti: Busquets, De Jong, Pjanic, Aleñá, Riqui Puig

Attaccanti: Messi, Griezmann, Ansu Fati, Pedri, Dembélé, Braithwaite

Fonte tuttosport.com

