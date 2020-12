Stakanovista

Il percorso dell’uruguaiano è andato di pari passo con il centrocampo juventino: un inizio in salita, condizionato anche da problemi fisici, poi la progressione fino a diventare un elemento indispensabile per l’undici di Pirlo. La conferma arriva dai numeri: nelle prime sei gare di campionato (escludendo ovviamente Juventus-Napoli), cioè fino alla trasferta di Roma contro la Lazio, ha giocato titolare soltanto in tre partite, in una è riamasto in panchina e in due è subentrato per un totale di 276’ in campo; nelle successive sei partite, invece, è subentrato contro Cagliari e Benevento, ma dal derby in avanti Bentancur è sempre stato schierato dal primo minuto, per un totale di 399 minuti in campo. […]

