TORINO – Continua la preparazione della Juventus in vista della ripresa contro il Cagliari di sabato 21 novembre (ore 20.45). Per i bianconeri allenamento pomeridiano alla Continassa incentrato prevalentemente sulla tattica e chiuso poi con una partitella. Per Rodrigo Bentancur, tornato dagli impegni con l’Uruguay, il doppio tampone svolto ieri e oggi ha dato esito negativo (ma ha comunque svolto lavoro individuale), con il centrocampista che, secondo le

Advertisements

norme federali, domani mattina verrà sottoposto ad un

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram