Ci sarà un Bernardeschi prima e uno dopo l’Europeo, sancito dalla scelta del numero di maglia alla Juventus. Federico abbandona la 33, che aveva scelto a inizio avventura perché credente, in attesa di provare a meritarsi la 10. Il successo azzurro in estate ha cambiato la direzione, perché il ricordo più bello in nazionale (almeno finora) lo legherà per sempre alla 20. “È stato sudore, sacrificio, amicizia, passione, riscatto, gioia in azzurro! È quelle “notti magiche” di Wembley”, ammette adesso pieno d’orgoglio sui social, appena condivisa la sua scelta del cambio di numero con il club.