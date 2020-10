TORINO – Leonardo Bonucci non si tira indietro dopo la netta sconfitta interna della Juve contro il Barcellona in Champions League: “I risultati non sono all’altezza – dice a Sky il capitano bianconero – è il momento di unirci e stringere i denti, di fare gruppo e tirare fuori il meglio di noi stessi. Sapevamo che era una partita difficile, avevano tante assenze come noi, ma abbiamo sbagliato troppo a livello tecnico e il Barcellona non perdona“.

Bonucci: “Dobbiamo migliorare, ma c’è voglia”

“Dobbiamo migliorare e crescere con l’aiuto di tutti, dentro e fuori, dobbiamo essere compatti – continua Advertisements la voglia di fare quel qualcosa in più con la palla tra i piedi, se miglioriamo dal punto di vista tecnico sono sicuro che sarà una grande stagione“.

Advertisements

Fonte tuttosport.com

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram