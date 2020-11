TORINO – Brillante come prima della pausa, ma con quel pizzico di cattiveria in più: la Juventus vince, convince e, a tratti, diverte. Due a zero al Cagliari, Ronaldo show in una prestazione corale che parla molto bene del lavoro di Andrea Pirlo. Per definirla concreta, servirebbe almeno un gol in più, perché il risultato veste molto attillata la quantità di gioco della Juventus, creatrice di almeno una

dozzina di occasioni a fronte delle due sole palle finite in rete. Ma Pirlo non può che essere soddisfatto: aveva chiesto una vittoria, ha ottenuto anche un grosso passo avanti sul piano del gioco, la cui interpretazione sembra sempre più sicura. La Juventus manovra in verticale più che può, ma soprattutto si mostra agonisticamente compatta, con tutti che si aiutano in entrambe le fasi e l’impressione di essere un corpo unico. E quest’ultima impressione non la dava davvero da tanto tempo.