TORINO – In vista dell’imminente ottava giornata di Serie A, emergono alcuni cambiamenti per quanto riguarda le designazioni arbitrali: l’Aia comunica infatti che – data l’indisponibilità sopraggiunta a Michael Fabbri – il match di domani pomeriggio (ore 15) tra Verona e Sassuolo sarà diretto da Daniele Chiffi. Inoltre l’assistente arbitrale Mauro Vivenzi, designato per Juventus-Cagliari in programma oggi alle 20.45, sarà sostituito dal collega Valerio Vecchi.

