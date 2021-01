TORINO – Ora è ufficiale: Abdoulaye Dabo è un nuovo calciatore della Juventus. Il centrocampista classe 2001, che ha appena superato le visite mediche, arriva in prestito dal Nantes fino al termine della stagione (ma con opzione di riscatto in favore dei bianconeri) e, prima di affacciarsi con la Juve di Pirlo, verrà aggregato alla formazione Under 23 guidata da Lamberto Zauli.