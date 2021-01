L’esultanza di Pinsoglio e Chiesa

Tra applausi e veri e propri cori da stadio, tutti i bianconeri hanno festeggiato il 2-0 messo a segno dal giovane difensore. Come mostrano le telecamere, tra i più entusiasti sembrano esserci Carlo Pinsoglio e Federico Chiesa, che esplodono di gioia come dei veri e propri tifosi. Forse non saranno riusciti a sopperire in pieno alla mancanza di supporters allo stadio, ma non si può dire che non ci abbiano provato…