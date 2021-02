TORINO – Neanche la Juventus e’ immune alla crisi economica legata all’emergenza sanitaria e lo dimostra la relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2020 approvata dal Consiglio d’amministrazione: un rosso da 113,7 milioni di euro, meta’ del quale dovuto alla pandemia. “Nel corso del primo semestre dell’esercizio 2020/2021, il protrarsi della pandemia ha generato un rilevante impatto negativo sui ricavi (principalmente da gare e da prodotti), quantificabile Advertisements – si legge nel comunicato del club bianconero – l’impatto sui costi non e’ viceversa risultato significativo, in quanto i risparmi correlati alla mancata disputa di gare sono stati in parte compensati da costi correlati alla pandemia (in primis, per la sicurezza sanitaria e i dispositivi di protezione)”. Il primo semestre dell’esercizio 2020/2021 chiude pertanto con una perdita di 113,7 milioni di euro, rispetto alla perdita di 50,3 milioni del primo semestre dell’esercizio precedente”. In particolare, sono stati registrati minori ricavi per 64 milioni per quanto resti positivo l’andamento di quello da sponsorizzazioni e pubblicita’ e soprattutto quelli dell’e-commerce (+60%).