Finiti gli impegni con la nazionale portoghese, Cristiano Ronaldo è tornato a varcare i cancelli del centro sportivo della Continassa, pronto a rimettersi al lavoro per la Vecchia Signora. Nel mirino di CR7 ora c’è il Cagliari. La Juventus sarà in campo, questo pomeriggio, per allenarsi in vista della gara di sabato sera. Andrea Pirlo ritroverà quasi tutti i nazionali: all’appello mancheranno solo Bernardeschi, Szczesny e Demiral. Ma già dalla giornata

di domani, il tecnico bianconerò potrà allenare il gruppo al completo.