TORINO – Cristiano Ronaldo è l’assoluto protagonista sui social negli ultimi giorni. Il fuoriclasse portoghese della Juve, dopo il commento all’esito del tampone (positivo n.d.r.), che ha tanto fatto discutere, e il video mentre corre sul tapis roulant incoraggiando i propri compagni, CR7 torna a postare una foto sui social. Stavolta niente polemiche o commenti di ogni tipo, bensì una foto di lui sorridente in maglietta bianca e una didascalia che non lascia spazio a interpretazioni: “kaizen philosophy”.

Cristiano Ronaldo omaggia Maradona: “Mi ha fatto sognare”

Juve, CR7 si prepara al rientro con la filosofia Advertisements

Si tratta di una filosofia basata sul miglioramente graduale, fatto di piccoli e semplici passi in avanti. Un messaggio inequivocabile per i propri tifosi e per gli avversari: le sue condizioni migliorano giorno dopo giorno ed è pronto a tornare sul campo da calcio, per esaltare il pubblico e riprendersi in mano la Juve.

