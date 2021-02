TORINO – Titolare fisso in Coppa Italia, dopo tanto sgomitare e qualche malumore non così celato per lo scarso utilizzo Merih Demiral ha l’occasione di scalare la gerarchia dei centrali difensivi: toccherà a lui, in coppia con Matthijs de Ligt, ergere un muro davanti alla porta bianconera nelle prossime gare di campionato. Crotone, Verona e probabilmente Spezia, se Giorgio Chiellini non riesce a recuperare dal problema al polpaccio, mentre Leonardo Bonucci dovrebbe

Advertisements

rientrare soltanto contro la Lazio: senza i due senatori, finiti entrambi in infermeria, i giovani centrali sono chiamati a un triplo test. La coppia del futuro si cala perentoriamente nel presente: se l’olandese è ormai una garanzia e una certezza al pari dei compagni più esperti, il turco invece deve ancora trovare un giusto equilibrio.