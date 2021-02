TORINO – Peppe Ursino, totem del calciomercato del Crotone che stasera affronta la Juve a Torino, ai microfoni di Sky Sport ha espresso grande stima per Andrea Pirlo, tecnico bianconero: “Lui era un’idea per la nostra panchina quando venne designato per guidare la formazione Under 23 della Juventus, ne caso in cui Stroppa fosse andato via… Era un’opzione, lo consideravamo un profilo importante. Ne avevo già parlato col patron Vrenna, era Advertisements . In ogni caso, Pirlo farà ottime cose: “Secondo me è un predestinato, diventerà ancora più grande tra un anno, non dico di gavetta, ma di esperienza”.