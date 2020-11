TORINO – Alvaro Morata continua a segnare e dopo la doppietta all’esordio contro la Dynamo Kiev all’esordio stagionale in Champions League rifila due reti anche agli ungheresi del Ferencvaros nel 4-1 finale per la Juve . Lo spagnolo, che fin qui viaggia alla media di quasi un gol a partita (6 reti in 7 presenze), si è anche visto annullare diversi gol in questo primo scorcio

Cuadrado prende in giro Morata

Al termine della gara, il compagno di squadra Juan Cuadrado ha postato su Instagram una foto insieme a Morata e nella didascalia prende in giro con lo spagnolo: “3 punti importanti grazie a Dio. Alla fine non è stato fuorigioco ahah”. Morata, taggato dal compagno, non esita a rispondere: “Alcuni non lo erano neanche. Tu continua suonare la musica fratello”. Dopo qualche malumore per i risultati altalenanti, la Juve sembra aver preso la strada giusta ed è tornato anche il sorriso.

Juve, Dybala reclama il gol: appello social alla Uefa