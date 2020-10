TORINO – “Eravamo organizzati ma non aggressivi, e contro giocatori di qualità come loro diventa difficile giocare. Se vogliamo fare qualcosa di importante in questa stagione dobbiamo fare un passo in avanti. Finora abbiamo avuto momenti buoni ma non abbiamo mai giocato una gara completa buona” ha dichiarato il difensore della Juventus Danilo ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Barcellona in Champions League. “Dobbiamo migliorare in campo ed essere più forti di testa – ha aggiunto – Più cattivi in alcuni momenti, quando giochiamo contro le squadre più forti questa è la cosa più Advertisements “.

Juve, le parole di Bonucci

Juve-Barcellona 0-2, le statistiche

Fonte tuttosport.com

